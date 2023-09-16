Süper Lig’in lideri Pendikspor oldu

Türkiye’de 26 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren 2023-2024 futbol sezonu birinci transfer ve tescil dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. 82 günlük yaz transfer döneminde 20 Süper Lig takımı toplamda 271 oyuncu transfer etti. Ligde en fazla transfer yapan takım, 22 oyuncuyu kadrosuna katan Pendikspor oldu. Pendikspor’u 20 transferle Hatayspor, 17’şer transferle de Alanyaspor ve Çaykur Rizespor takip etti. Ligin en az transfer yapan ekibi ise transfer yasağını son gün kaldıran Kayserispor oldu. Kayseri temsilcisi, kadrosuna 6 oyuncu dahil edebildi.

Trabzonspor 16, Galatasaray ve Fenerbahçe 13, Beşiktaş 9 oyuncuyu kadrosuna kattı

Dört büyük takım arasında ise en çok transferi Trabzonspor yaptı. Bordo-mavililer, aralarında Nicolas Pepe ve Mislav Orsic gibi yıldız futbolcuların bulunduğu 16 ismi kadrosuna kattı. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray da 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı; sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele gibi yıldızları renklerine bağladı. Fenerbahçe de ezeli rakibi Galatasaray gibi 13 futbolcuyu transfer etti. Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Fred ve Livakovic gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattı. Dört büyükler arasında en az transferi ise Beşiktaş yaptı. Siyah-beyazlılar, Milot Rashica, Eric Bailly ve Alex Oxlade-Chamberlain başta olmak üzere 9 isimle mukavele imzaladı.

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler şöyle:

Galatasaray

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelenler: Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu, Siraçhan Nas, Günay Güvenç, Tete, Wilfried Zaha, Eyüp Aydın, Hakim Ziyech (k), Tanguy Ndombele (k), Angelino (k)

Gidenler: Mostafa Mohamed, Nicolo Zaniolo, Olimpiu Morutan, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Mathias Ross, Berkan Kutlu, Süleyman Luş, Emre Kılınç, Atalay Babacan, Alpaslan Öztürk, Abdussamed Karnucu, Gökay Güney, Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Bafetimbi Gomis, Oğulcan Çağlayan, Juan Mata, Berk Balaban (k), Kaan Arslan (k), Caner Doğan (k), Emirhan Kayar (k), Siraçhan Nas (k), Batuhan Şen (k), Baran Aksaka (k), Yusuf Demir (k), Emin Bayram (k), Metehan Baltacı (k), Leo Dubois (k), Taylan Antalyalı (k), Alexandru Cicaldau (k)

Fenerbahçe

Gelenler: Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Omar Fayed, Dusan Tadic, Umut Nayir, Alexander Djiku, Edin Dzeko, Ryan Kent

Gidenler: Arda Güler, Attila Szalai, Bruma, Diego Rossi, Altay Bayındır, Mergim Berisha, Willian Arao, Serdar Dursun, Gustavo Henrique, Ally Samatta, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Nazim Sangare, Ertugrul Çetin (k), Çagtay Kurukalıp (k), Arda Çağdaş (k), Yusuf Kocatürk (k), Yigit Efe Demir (k), Omar Fayed (k), Jin-ho Jo (k), Eyüp Akcan (k), Tiago Çukur (k), Emir Ortakaya (k), Burak Kapacak (k), Joao Pedro (k), Emre Demir (k)

Beşiktaş

Gelenler: Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Emrecan Bulut, Eric Bailly, Gökhan İnler, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Ante Rebic

Gidenler: Romain Saiss, Nathan Redmond, Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Emre Yıldız, Muhayer Oktay, Bilal Ceylan (k), Ahmet Gülay (k), Badra Cisse (k), Abdullah Aydın (k), Burak Yıldız (k), Halil Çiçek (k), Berkay Vardar (k), Erdoğan Kaya (k), Kerem Atakan Kesgin (k), Atakan Üner (k), Javi Montero (k), Oğuzhan Akgün (k), Kartal Yılmaz (k), Emre Bilgin (k)

Trabzonspor

Gelenler: Batista Mendy, Mislav Orsic, Umut Güneş, Rayyan Baniya, Paul Onuachu, Tonio Teklic, Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic, Mehmet Aydın, Taxiarchis Fountas, Göktan Gürpüz, Nicolas Pepe, Ognjen Bakic, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Berat Özdemir (k)

Gidenler: Djaniny, Doğucan Haspolat, Flavio, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak, Montasser Lahtimi, Manolis Siopis, Marc Bartra, Emrehan Gedikli, Dorukhan Toköz, Taha Altıkardeş, Ebrar Cumur, Marek Hamsik, Hakan Yeşil (k), Yunus Emre Köse (k), Emirhan Zaman (k), Behlül Aydın (k), Safa Kınalı (k), Kadir Bakırtaş (k), Maxi Gomez (k), Veysel Sönmezsoy (k), Emir Uzun (k), Hakan Aydın (k), Mustafa Pınarcı (k), Gökdeniz Kazaz (k), Caner Uzun (k), Ali Alperen Çelik (k), Murat Cem Akpınar (k)

Başakşehir

Gelenler: Dimitrios Pelkas, Onur Ergün, Mehdi Abeid, Krzysztof Piatek, Mohamed Hassan Fofana, Jerome Opoku (k), Emirhan İlkhan (k), Ousseynou Ba (k), Emmanuel Dennis (k), Leo Dubois (k)

Gidenler: Mounir Chouiar, Caner Erkin, Yağız Efe Erataman, Nacer Chadli, Alper Karaman, Muharrem Öner, Ahmed Kutucu, Stefano Okaka, Lucas Biglia, Mert Çelik (k), Muhammed Sarıkaya (k), Eray Sürül (k), Shaocong Wu (k), Emre Karaal (k), Muhammet Arslantaş (k), Emre Kaplan (k), Ayberk Kaygısız (k), Bedirhan Özyurt (k), Sekou Tidiany Bangoura (k), Ahmed Touba (k), Francis Nzaba (k)

Adana Demirspor

Gelenler: Andreaw Gravillon, Jovan Manev, Dorukhan Toköz, Tayfun Aydoğan, M'Baye Niang, Nani, Ertuğrul Eramil , Florent Shehu, Arber Zeneli, Yusuf Barasi, Shahrudin Mahammadaliyev, Mario Balotelli, Pape Abou Cisse, Amir Feratovic, Edouard Michut (k)

Gidenler: Cherif Ndiaye, Henry Onyekuru, Gökhan İnler, Simon Deli, Sedat Şahintürk, Fredrik Gulbrandsen, Volkan Şen, Arda Kurtulan (k), Tolga Kalender (k), Ali Yavuz Kol (k), Mahamadou Ba (k), Bünyamin Balat (k), Salih Kavrazlı (k), Burhan Ersoy (k), Ertuğrul Eramil (k), Samuel Nongoh (k), Jovan Manev (k)

Fatih Karagümrük

Gelenler: Furkan Bekleviç, Matias Dituro, Frederic Veseli, Stefano Sturaro, Marcus Rohden, Nazım Sangare, Davide Biraschi, Serdar Dursun, Ryan Mendes, Flavio Paoletti, Kerem Atakan Kesgin (k), Emre Bilgin (k), Federico Ceccherini (k), Kevin Lasagna (k), Can Keleş (k), Güven Yalçın (k)

Gidenler: Rayyan Baniya, Magomed Ozdoev, Kerim Frei, Fabio Borini, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Adem Ljajic, Mehmet Demirci, Mbaye Diagne, Colin Kazim-Richards

Konyaspor

Gelenler: Nelson Oliveira, Emrehan Gedikli , Steven Nzonzi, Yunus Malli, Morgan Schneiderlin, Paul Bernardoni, Louka Prip, Marlos Moreno, Gökhan Töre, Alexandru Cicaldau (k)

Gidenler: Konrad Michalak, Ibrahim Sehic, Erhan Erentürk, Domagoj Pavicic, Mame Diouf, Alejandro Pozuelo, Endri Cekici, Uche Ikpeazu, Morgan Schneiderlin

Kayserispor

Gelenler: Julian Jeanvier, Onurcan Piri, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım, Stephane Bahoken, Kartal Kayra Yılmaz (k)

Gidenler: Bernard Mensah, Emrah Bassan, Cenk Gönen, Mario Gavranovic, İlhan Parlak

Kasımpaşa

Gelenler: Kenneth Omeruo, Iron Gomis, Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Duhan Aksu, Ali Emre Yanar, Driess Saddiki, Nuno Da Costa, Samuel Bastien, Julien Ngoy (k)

Gidenler: Furkan Külekçi, Enes Sarı, Feyzi Yıldırım, Ertuğrul Taşkıran, Yunus Mallı, Erdem Canpolat, Tarkan Serbest, Florent Hadergjonaj, Anıl Özçelik, Ahmet Engin, Hozan Harman, Ahmet Demirli, Onur Ural, Mustafa Ethem Erboğa, Daniel Graovac, Mickael Tirpan, Valentin Eysseric, Ryan Donk, Tunay Torun, Stephane Bahoken

Ankaragücü

Gelenler: Olimpiu Morutan, Renaldo Cephas, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Riad Bajic, Alper Uludağ, Hayrullah Bilazer, Rafal Gikiewicz, Garry Rodrigues, Cem Türkmen, Enes Tepecik, Mert Çetin (k)

Gidenler: Lamine Diack, Gboly Ariyibi, Abdullah Çelik, Kaan Cinkaya, Fıratcan Üzüm, Ghayas Zahid, Murat Sipahioğlu, Giorgi Beridze, Hasan Ali Kaldırım, Bevic Moussiti-Oko, Mahmut Altınkaya, Ulaş Yılmaz, Kevin Malcuit, Gökhan Töre, Mahmut Akan

İstanbulspor

Gelenler: Jackson, Alassane Ndao, Demeaco Duhaney, Modestas Vorobjovas, Apostolos Diamantis, Mendy Mamadou , David Sambissa, Simon Deli, Giannelli Imbula, İzzet Topatar, Djakaridja Junior Traore, Özcan Şahan, Racine Coly

Gidenler: Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Adi Mehremic, Apostolos Diamantis, Cafer Tosun, Denis Kovacevic, Raymond Owusu, Sidrit Guri

Antalyaspor

Gelenler: Zymer Bytyqi, Erdoğan Yeşilyurt, Ramzi Safuri, Dario Saric, Britt Assombalonga, Naldo, Sander van de Streek, Jakub Kaluzinski, Gerrit Holtmann (k), Adam Buksa (k)

Gidenler: Haji Wright, Fernando, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Houssam Ghacha, Fedor Kudryashov, Shoya Nakajima, Alperen Uysal, Sherel Floranus, Ali Jasim, Diogo Sousa, Admir Mehmedi

Sivasspor

Gelenler: Abdulkadir Parmak, Erhan Erentürk, Achilleas Poungouras, Emrah Başsan, Rey Manaj, Fode Koita, Modou Barrow (k), Roman Kvet (k), Burak Kapacak (k), Gerson Rodrigues (k)

Gidenler: Erdoğan Yeşilyurt, Dimitrios Goutas, Karol Angielski, Max Gradel, Furkan Sağman, Isaac Cofie, Robin Yalçın, Fredrik Ulvestad, Mustapha Yatabare, Armin Djerlek, Eren Şahin, Leke James

Alanyaspor

Gelenler: Anderson Silva, Fidan Aliti, Nicolas Janvier, Eduardo Bauermann, Pione Sisto, Richard, Carlos Eduardo, Emin Sarıgül, Ertuğrul Taşkıran, Emirhan Çavuş, Florent Hadergjonaj, Joao Novais, Nuno Lima, Onur Demir, Eren Altıntaş, Loide Augusto, Sergio Cordova

Gidenler: Umut Güneş, Famara Diedhiou, Efkan Bekiroglu, Zinedine Ferhat, Wilson Eduardo, Deniz Kök, Daniel Candeias, Bedirhan Kahraman, Ahmed Ildız , Emircan Altıntaş, Zouhair Feddal, Ismail Ünal, Eduardo Bauermann

Gaziantep FK

Gelenler: Albian Ajeti, Salem M'Bakata, Florin Nita, İlker Karakaş, Oğulcan Çağlayan, Nicolas N'Koulou, Max Gradel, Naoufel Khacef, Janio Bikel, Junior Morais, Mehmet Kuzucu, Onur Başyigit, Denis Dragus (k), Ogün Özçiçek (k), Batuhan Şen (k), Brayan Riascos (k)

Gidenler: Günay Güvenç, Angelo Sagal, Hasan Yurtseven, Yusuf Türk

Hatayspor

Gelenler: Massanga Matondo, Onur Arı, Rigoberto Rivas, Guy-Marcelin Kilama, Joelson Fernandes, Faouzi Ghoulam, Ünal Durmuşhan, Giorgi Aburjania, Visar Bekaj, Oğuzhan Matur, Carlos Strandberg, Fisayo Dele-Bashiru, Armin Hodzic, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Didier Lamkel Ze, Baran Sarka, Nikola Maksimovic, Ömer Faruk Beyaz (k), Renat Dadashov (k)

Gidenler: Bertuğ Yıldırım, Saba Lobjanidze , Sam Adekugbe, Ze Luis, Ruben Ribeiro, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis, Onur Ergün, Burak Öksüz, Ognjen Vranjes, Musa Çağıran, Simon Falette

Samsunspor

Gelenler: Carlo Holse, Landry Dimata, Rick van Drongelen, Ercan Kara, Okan Kocuk, Emre Kılınç, Flavien Tait, Lubomir Satka, Nanu, Marius, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham, Marc Bola, Mickael Tirpan, Muhammed Gümüşkaya (k), Taylan Antalyalı (k),

Gidenler: Cihan Kahraman, Yusuf Gültekin, Emir Hakan Patan, Semih Altıkulaç, Kadeem Harris, Tomane, Ensar Arslan, Aykut Özer, Atakan Mert Özdemir, Furkan Güneş, Douglas Tanque, Yusuf Abdioğlu, Nurullah Aslan, Mücahid Albayrak, Sheldon Bateau, Melih Okutan, Guy Serge Yameogo

Çaykur Rizespor

Gelenler: Dal Varesanovic, Casper Höjer, Attila Mocsi, Khusniddin Alikulov, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Hüseyincan Kırıkcı, Oscar Pinchi, Martin Minchev, Janne-Pekka Laine, Oumar Diouf, Altin Zeqiri, Taha Şahin, Mame Mor Faye, Gustavo Sauer (k), Jonjo Shelvey (k), Adolfo Gaich (k)

Gidenler: Sefa Yılmaz, Ronaldo Mendes, Amilton, Alper Potuk, Eren Karadağ, Ercan Coşkun, Anthony van den Hurk, Srdjan Grahovac, Mahsun Çapkan, Koray Altınay, Oğuz Ceylan, Kubilay Kanatsızkuş, Burak Albayrak, Enriko Papa, Yannick Bolasie, Gökhan Gönül

Pendikspor

Gelenler: Fredrik Midtsjö, Serkan Asan, Josip Vukovic, Sequeira, Abdoulay Diaby, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Erdem Canpolat, Endri Cekici, Georgios Tzavellas, Welinton, Mehmet Kaan Türkmen, Oscar Romero, Khadim Rassoul, Muhammet Enes Erdem, Furkan Mehmet Doğan, Emeka Eze, İbrahim Akdağ, Ahmed Hassan, Arnaud Lusamba (k), Erencan Yardımcı (k), Halil Akbunar (k)

Gidenler: Kubilay Anteplioğlu, Mesut Özdemir, Hasan Hatipoğlu, Adrien Regattin, Oltan Karakullukçu, Georgios Tzavellas, Erhan Kara, Tarık Tekdal, Hasan Kılıç, Kerem Kaya, Emre Aydın