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Spor Süper ligin gol kralı Katar'da!
Spor

Süper ligin gol kralı Katar'da!

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu, Süper Lig’in 2020-2021 sezonu gol kralı oyuncusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 20:47:00 -
Süper ligin gol kralı Katar'da!

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Süper Lig’in 2020-2021 sezonu gol kralı oyuncusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

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