Süper ligin gol kralı Katar'da!
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu, Süper Lig’in 2020-2021 sezonu gol kralı oyuncusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Gabonlu futbolcusu Süper Lig’in 2020-2021 sezonu gol kralı oyuncusu Aaron Salem Boupendza'nın Katar ekibi Al-Arabi'ye transferinin gerçekleştiğini bildirdi.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Boupendza'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Transferin kendisine ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.