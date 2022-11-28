  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Hazırız" deyip duyurdu: Türkler ile ortaklık kurmak istiyoruz

Türkiye, milyonlarca dolarlık dev petrol rezervi buldu! O ilimizden yaklaşık 8-10 milyon varillik rezerv çıktı

Tarım Bakanı Vahit Kirişci açıklama! Kirişci'den 81 ilin belediye başkanına su seferberliği mektubu

Herkesin evinde var! Sakın ama sakın çöpe atmayın... İçinde altın var

Türkiye'den petrol ve doğalgaz hamlesi... Yeni rota belli oldu

MİT, o alçağı paketledi! Gördün mü dünyanın kaç bucak olduğunu

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Artık buna sessiz kalamayız

Nefes kesen paylaşım: GÖKDENİZ varsa yaklaşmak imkansız!

Muharrem İnce'den olay sözler: CHP'ye FETÖ'cüleri doldurdular

Köpeklerin insanları parçalamasına böyle kılıf buldu! Babacan sen ne dediğinin farkında mısın?
Spor Süper Lig'in eski yıldızı Dünya Kupası'nda sahnede!
Spor

Süper Lig'in eski yıldızı Dünya Kupası'nda sahnede!

Süper Lig'in eski yıldızlarından Kamerunlu Vincent Aboubakar, oynadığı futbolla parmak ısırttı. Oyuncu, hem gol hem de asist yaparak tarih yazdı

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:11:00 -
Süper Lig'in eski yıldızı Dünya Kupası'nda sahnede!

Süper Lig'in eski yıldızlarından Kamerunlu Vincent Aboubakar, oynadığı futbolla parmak ısırttı. Oyuncu, hem gol hem de asist yaparak tarih yazdı

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Kamerun'un gollerini, Jean-Charles Castelletto, Vincent Aboubakar ve Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise Pavlovic, Milinkovic Savic ve Aleksandar Mitrovic'ten geldi. 

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. G Grubu maçında Kamerun ve Sırbistan kozlarını paylaştı.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Kamerun'un gollerini, 29'da Jean-Charles Castelletto, 63'te Vincent Aboubakar ve 66'da Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 45+1'de Pavlovic, 45+3'te Milinkovic Savic ve 53'te Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

ABOUBAKAR İLKİ YAŞADI!

1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu Vincent Aboubakar oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23