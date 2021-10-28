Süper ligin en iyi eldivenleri

Trazonspor formasıyla Süper Lig’de son iki sezona damga vuran, Avrupa devlerinin de radarına giren Uğurcan Çakır, her yerde zirvede. 17 milyon Euro ile Süper Lig’in en değerli kalecileri sırasında ilk sırayı alan 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon geride kalan 10 haftada da başarılı performansıyla öne çıktı.

Ligdeki 10 maçta da 90’ar dakika sahada kalan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda yaptığı toplam 36 kurtarışla bordo-mavililerin başarısında büyük pay sahibi oldu. En değerli kaleciler listesinde 3 milyon Euro ile 4. sırada bulunan Galatasaray kaptanı Muslera, 10 maçta yaptığı 21 kurtarışla Uğurcan’ı takip ediyor. 9 lig maçında Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Altay Bayındır, 20 kurtarışla üçüncü, 7 lig karşılaşmasında eldivenleri giyen Ersin Destanoğlu ise 11 kurtarışla dördüncü sırada yer alıyor.

İşte 4 büyüklerin kaleci performansları:

Uğurcan - Trabzon 10 maç 36 kurtarış 17 milyon Euro

Muslera - Galatasaray 10 maç 21 kurtarış 3 milyon Euro

Altay - Fenerbahçe 9 maç 20 kurtarış 16 milyon Euro

Ersin - Beşiktaş 7 maç 11 kurtarış 8.5 milyon Euro