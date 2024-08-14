Süper Lig'in en genç kalecisi gündem oldu! 4 bin TL'ye transfer olmuş!

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla gündeme gelen 15 yaşındaki Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer'in sadece 4 bin TL'ye transfer olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un en genç kalecisi ve en geç üçüncü futbolcu olan Deniz Dönmezer, bir anda Türkiye'nni gündemine bomba gibi düştü.

Yaşına göre oldukça profesyole davranışlar sergileyen genç file bekçisi, birçok dünya yıldızı karşısında gösterdiği performansla alkışları topladı.

Yapığı kurtarışlarla maçın 1-0 bitmesinde büyük emepi olan Deniz, otoritelerden de tam not aldı.

''KALEYE GEÇİRİR SÜREKLİ ÇALIŞTIRIRDIM''

Genç file bekçisinin başarısı Altınözü'nde yaşan ailesini de sevince boğdu. Hatay'ın ALtınözü ilçesinde yaşan dedesi Durmuş Dönmezer, torunu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kalecinin Karbeyaz Mahallesi’nin sokaklarında küçük yaşta her tatile geldiklerinde durmadan top oynadığını belirten 80 yaşındaki dede Durmuş, Deniz'i kaleye geçirip uzun uzun antrenman yaptıklarını belirterek, "Torunum buraya geldiğinde sürekli top oynardı. Ben de kendisini kaleye geçirir, sürekli çalıştırırdım. İyi bir kaleci olacağının sinyallerini o zamanlardan veriyordu. Kardeşi de kendisi gibi futbolcudur ve Adanaspor’un alt yaş takımlarında oynuyor” ifadelerini kullandı.

4 BİN TL'YE TRANSFER OLDU!

Genç futbolcunun Adana Demirspor’a 4 bin TL’ye transfer olduğunu belirten Durmuş Dönmezer şu ifadeleri kullandı:

Deniz önceden hücum hattında oynamayı severdi, sonradan kaleye geçti. Dikkat ederseniz Adana Demirspor maçında da sürekli ileriye doğru çıktı.

Ayakları da çok iyidir. Adanaspor’da futbola başladı. Ardından 4 bin TL’ye Adana Demirspor’a geçti. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynuyordu.

''DUALARIMIZ ONUNLAYDI''

Milli takım ile Kuzey İrlanda’ya gideceklerdi. Daha sonra Adana Demirspor’da ilk 11’de oynayacağını öğrenince milli takıma gitmedi ve Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Kendisi sahadayken biz de ekran başında dualarımızla onun yanındaydık.

İnşallah ilerleyen dönemlerde Adana Demirspor’da as kaleciliğe kadar yükselecektir ve A Milli Takımı’nın da değişilmez kalecisi olacağına inanıyorum.

''DÖNMEZ AİLESİ OLARAK TORUNUMUN DAİMA YANINDAYIZ''

Dönmezer ailesi olarak torunumun daima yanındayız. Yakın zamanda kendisini ziyarete gidip akrabalarımızın sevenlerimizin dua ve iyi dileklerini de ileteceğim.