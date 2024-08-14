  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan çılgın Türkiye hamlesi! Tonlarca satın aldılar, 'yetmez' deyip 'gönderin' diyorlar, herkes şaşkın

Karahasanoğlu'dan canlı yayında dikkat çeken açıklamalar! Müslümanlara 'eziklik' uyarısı

Rusya Türkiye'yi mi vuracak? Gizli belgeler gündemi sarstı, Türkiye'deki dört nokta geminin hedefinde

Otoyol projesinde yolsuzluk! 140 milyon Avro altındaki teklifi bozmaya çalışıyorlar

Kassam ve İslami Cihad güçlerini birleştirdi! İsrail'e kabusu yaşatan operasyon

'Gazze'de barış' palavrası! ABD'den katil İsrail’e 20 milyar dolarlık silah onayı

Türk mühendis F-35'in gizli sırrını ifşa etti: Biz olmazsak uçamaz

Mücahitler katil İsrail'e kabusu yaşattı

CHP teşkilatında kavga! Birbirlerini böyle dövdüler

Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Spor Süper Lig'in en genç kalecisi gündem oldu! 4 bin TL'ye transfer olmuş!
Spor

Süper Lig'in en genç kalecisi gündem oldu! 4 bin TL'ye transfer olmuş!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 10:48:00 -
Süper Lig'in en genç kalecisi gündem oldu! 4 bin TL'ye transfer olmuş!

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla gündeme gelen 15 yaşındaki Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer'in sadece 4 bin TL'ye transfer olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla gündeme gelen 15 yaşındaki Adana Demirspor'un kalecisi Deniz Dönmezer'in sadece 4 bin TL'ye transfer olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Adana Demirspor'un en genç kalecisi ve en geç üçüncü futbolcu olan Deniz Dönmezer, bir anda Türkiye'nni gündemine bomba gibi düştü.

Yaşına göre oldukça profesyole davranışlar sergileyen genç file bekçisi, birçok dünya yıldızı karşısında gösterdiği performansla alkışları topladı.

Yapığı kurtarışlarla maçın 1-0 bitmesinde büyük emepi olan Deniz, otoritelerden de tam not aldı.

''KALEYE GEÇİRİR SÜREKLİ ÇALIŞTIRIRDIM''

Genç file bekçisinin başarısı Altınözü'nde yaşan ailesini de sevince boğdu. Hatay'ın ALtınözü ilçesinde yaşan dedesi Durmuş Dönmezer, torunu hakkında açıklamalarda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalecinin Karbeyaz Mahallesi’nin sokaklarında küçük yaşta her tatile geldiklerinde durmadan top oynadığını belirten 80 yaşındaki dede Durmuş, Deniz'i kaleye geçirip uzun uzun antrenman yaptıklarını belirterek, "Torunum buraya geldiğinde sürekli top oynardı. Ben de kendisini kaleye geçirir, sürekli çalıştırırdım. İyi bir kaleci olacağının sinyallerini o zamanlardan veriyordu. Kardeşi de kendisi gibi futbolcudur ve Adanaspor’un alt yaş takımlarında oynuyor” ifadelerini kullandı.

4 BİN TL'YE TRANSFER OLDU!

Genç futbolcunun Adana Demirspor’a 4 bin TL’ye transfer olduğunu belirten Durmuş Dönmezer şu ifadeleri kullandı:

Deniz önceden hücum hattında oynamayı severdi, sonradan kaleye geçti. Dikkat ederseniz Adana Demirspor maçında da sürekli ileriye doğru çıktı.

Ayakları da çok iyidir. Adanaspor’da futbola başladı. Ardından 4 bin TL’ye Adana Demirspor’a geçti. Milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynuyordu.

''DUALARIMIZ ONUNLAYDI''

Milli takım ile Kuzey İrlanda’ya gideceklerdi. Daha sonra Adana Demirspor’da ilk 11’de oynayacağını öğrenince milli takıma gitmedi ve Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. Kendisi sahadayken biz de ekran başında dualarımızla onun yanındaydık.

İnşallah ilerleyen dönemlerde Adana Demirspor’da as kaleciliğe kadar yükselecektir ve A Milli Takımı’nın da değişilmez kalecisi olacağına inanıyorum.

''DÖNMEZ AİLESİ OLARAK TORUNUMUN DAİMA YANINDAYIZ''

Dönmezer ailesi olarak torunumun daima yanındayız. Yakın zamanda kendisini ziyarete gidip akrabalarımızın sevenlerimizin dua ve iyi dileklerini de ileteceğim.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23