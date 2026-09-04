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Gündem Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!
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Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

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Girne açıklarındaki feci kazada acı bilanço netleşti! Kayıp 16 kişi için nefesler tutuldu!

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu sabah gemi batığında ulaşılan iki kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. Yapılan adli incelemeler neticesinde hayatını kaybeden kişilerin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğu tespit edilerek acılı ailelerine bilgilendirme yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kıyılarında meydana gelen feci deniz kazasının ardından enkazda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı detaylar gün yüzüne çıktı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu sabah gemi batığında ulaşılan iki kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini duyurdu. Yapılan adli incelemeler neticesinde hayatını kaybeden kişilerin Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat olduğu tespit edilerek acılı ailelerine bilgilendirme yapıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Üstel, gemi enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşına ilişkin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Üstel, hayatını kaybeden Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

 

Kaybolan 16 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kimlik tespit çalışmalarının ardından kazadaki son durumu açıklayan Üstel, "Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından, kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı ise 16 olarak teyit edilmiştir" dedi.

Kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Üstel, "Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre, hiç ara verilmeden devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Sahadaki gelişmelerin anbean takip edildiğini vurgulayan Üstel, "Tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" dedi.

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