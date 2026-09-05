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Gündem Trafik uygulamasında polise silahlı saldırı! 1 şehit
Gündem

Trafik uygulamasında polise silahlı saldırı! 1 şehit

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Trafik uygulamasında polise silahlı saldırı! 1 şehit

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde korsan taksicilik yaptığı belirlenen sürücünün silahlı saldırısında ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre olay, dün saat 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde meydana geldi.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTI

Bölgede trafik uygulaması yapan emniyet ekipleri, korsan taksicilik yaptığını belirledikleri bir araç hakkında işlem başlattı.

İşlemin ardından sürücü Ekrem A, polis ekiplerine silahla ateş açtı. Saldırıda polis memuru Mehmet Ali Topatan ağır yaralandı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ

Valiliğin açıklamasında, polis ekiplerine ateş açtıktan sonra aynı silahla kendisini vuran Ekrem A’nın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ekrem A’nın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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