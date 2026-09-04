Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı!

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Av. Sıddık Eraslan'ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra uzun yıllar hizmet verdiği Çekmeköy'de büyük üzüntüye neden oldu.

Çekmeköy'ün belediyecilik tarihinde önemli görevler üstlenen Eraslan için bugün Ensar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusu, Eraslan'a son görevini yerine getirmek isteyen ailesi, dostları, siyasi yol arkadaşları ve vatandaşlarla doldu.

CENAZE NAMAZINI İLÇE MÜFTÜSÜ KILDIRDI

Öğle namazının ardından Sıddık Eraslan için cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Çekmeköy İlçe Müftüsü Abdülselam Özdere kıldırdı.

Helallik alınmasının ardından Eraslan için dualar edildi. Cenaze namazının tamamlanmasıyla Sıddık Eraslan'ın naaşı, yakınları ve sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı.

SİYASET DÜNYASI CENAZEDE BULUŞTU

Sıddık Eraslan'ın cenaze töreni siyaset, yerel yönetim ve devlet kademelerinden çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Törene Necmettin Bilal Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eski Adalet Bakanları Abdülhamit Gül ve Yılmaz Tunç ile çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı ve kamu yöneticisi katıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de Ensar Camii'ndeki törende yer alarak Eraslan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Eraslan'ın ailesi cami avlusunda başsağlığı dileklerini kabul ederken, çok sayıda Çekmeköylü de eski belediye başkanını son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

ÇEKMEKÖY MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ensar Camii'ndeki cenaze namazının ardından Sıddık Eraslan'ın naaşı Çekmeköy Mezarlığı'na götürüldü.

Eraslan, burada ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı defin töreninin ardından dualarla toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar defin işleminin ardından Eraslan'ın mezarı başında dua etti.

ÇEKMEKÖY'E 15 YIL HİZMET ETTİ

Sıddık Eraslan, Çekmeköy'ün yerel yönetim tarihinde önemli bir yere sahipti.

Siyasi hayatında Refah Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Eraslan, 1992 yılında Bağcılar Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulundu.

1994 yılında Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen Eraslan, üç dönem üst üste belediye başkanlığı yaparak 2009 yılına kadar toplam 15 yıl ilçeye hizmet etti.

Belediye başkanlığının ardından İSKİ Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlenen Eraslan, bu görevini 2019 yılına kadar sürdürdü.

ERDOĞAN VE KURTULMUŞ'TAN TAZİYE

Sıddık Eraslan'ın vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, Eraslan'ın 1994-2009 yılları arasında üç dönem Çekmeköy Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Eraslan'ı “Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden” biri olarak anarak başta eşi Sibel Eraslan olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerini iletti.

ÇEKMEKÖY HİZMET EDEN BAŞKANINA VEDA ETTİ

Avukat kimliğiyle de tanınan Sıddık Eraslan, uzun yıllar boyunca siyaset ve yerel yönetim alanında görev üstlendi.

Çekmeköy'ün gelişim sürecinin önemli dönemlerinde belediye başkanlığı yapan Eraslan, ilçede yürüttüğü çalışmalar ve siyasi hayatıyla hafızalarda yer edindi.

Yazar Sibel Eraslan'ın eşi ve üç çocuk babası olan Sıddık Eraslan, hayatının önemli bir bölümünü hizmet verdiği Çekmeköy'de sevenlerinin duaları eşliğinde ebediyete uğurlandı.