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Gündem Devlet'ten terör odaklarına dev darbe! 2 bin 34 sosyal medya hesabına neşter vuruldu!
Gündem

Devlet'ten terör odaklarına dev darbe! 2 bin 34 sosyal medya hesabına neşter vuruldu!

Yeniakit Publisher
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Devlet'ten terör odaklarına dev darbe! 2 bin 34 sosyal medya hesabına neşter vuruldu!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli güvenliği açıkça hedef alan, terör örgütleri ve suç şebekeleriyle illiyetli olduğu tespit edilen toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son iki ayda terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu veya provokasyon, dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen kapsamlı dijital takip, teknik analiz ve kurumlar arası koordinasyon çalışmalarının, ilgili tüm kurumlarla eş güdüm içerisinde ve kesintisiz şekilde devam ettiğini belirtti.

Burhanettin Duran, Türkiye'nin, terör propagandası, provokasyon, dezenformasyon ve dijital mecralar üzerinden yürütülen psikolojik harekat girişimlerine karşı mücadelesini, devletin bütün imkan ve kabiliyetlerini seferber ederek kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda son iki ayda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışma yürüttüğünü belirten Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Başta FETÖ iltisaklı olmak üzere milli güvenliğimizi ve toplumsal birliğimizi hedef alan terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 699 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen kapsamlı teknik incelemeler ve dijital ağ analizleriyle, provokasyon üreten, kardeşliğimizi ve toplumsal huzurumuzu hedef alan, dezenformasyon yayan ve ülkemize yönelik psikolojik harekat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 1335 sosyal medya hesabı hakkında da başta Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız olmak üzere ilgili kurumlarımızın koordinasyonuyla gerekli hukuki ve idari işlemler tesis edilmiş ve söz konusu hesaplara erişim engeli kararları uygulanmıştır. Bu süreçte toplam 2 bin 34 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli getirilmiştir. "

 

- "Gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz"

Burhanettin Duran, yapılan çalışmaların terör örgütlerinin artık yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da organize, koordineli ve sistematik bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Duran, "Sosyal medya ve dijital mecralar, propaganda, manipülasyon, algı operasyonları ve dezenformasyon yoluyla toplumsal huzuru, milli birliğimizi ve kamu düzenini hedef alan bir araç olarak kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini sahada, sınır ötesinde ve dijital alanda aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Devletimiz açısından dijital güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman, dezenformasyon ve psikolojik harekat amacıyla kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte dijital ekosistemi anlık ve çok boyutlu şekilde takip etmeyi, milli güvenliğimizi, toplumsal huzurumuzu ve birlik beraberliğimizi hedef alan her türlü tehdidi tespit ederek gerekli tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızı dezenformasyonun oluşturduğu bilgi kirliliğinden korumak, doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturmak ve dijital mecraların terör örgütleri tarafından bir propaganda alanına dönüştürülmesine engel olmak konusunda mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dijital alan sahipsiz değildir. Türkiye, milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir."

 

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Mersin'de terör propagandasına polis engeli! Öcalan sloganı atan gruba ekip otosunda

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Yorumlar

Hakk

Zalim terörist elebaşı bebek katili Apo İmralı'da faaliyetlerine devam ediyor. Ne şimdi bu ?!

Neron11

Peki çözüm bumu, yeni hesaplar açarak ihanete devam ederler olur biter, bu ülkede en ucuz şey vatana ihanettir, vatana ihanet illaki eline silah alıp dağa çıkmak,yada baskaldirmak değil, siyasi olarak ,bir gazetede ,TV de yorumcu olarak, sosyal medyada provakatör olarak da ihanet edilir,buna uygun ceza sistemi mutlaka olmalı
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