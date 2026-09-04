Gemi faciasının siyasi etkileri sürüyor! KKTC’de 3 kişi daha görevden alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının siyasi etkileri de sürüyor. Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden almasının ardından bugün de Bakanlık Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları'nı görevden aldı.
KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta alabora olarak batan katamaran tipi yolcu gemisine ilişkin soruşturma ve bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığındaki görev değişiklikleri de devam ediyor. Başbakan Ünal Üstel tarafından 2 Eylül’de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı’nın ardından, bakanlık bünyesinde üç yetkilinin daha görevine son verildi.
Yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Türk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları’nın görevden alınmasına karar verildi. Söz konusu görevden almaların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.