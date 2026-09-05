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Dünya İspanya kavruldu! Termometreler 45,7 dereceyi gördü
Dünya

İspanya kavruldu! Termometreler 45,7 dereceyi gördü

Yeniakit Publisher
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İspanya kavruldu! Termometreler 45,7 dereceyi gördü

İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar termometreleri 45,7 dereceye kadar çıkardı. Huelva eyaletindeki El Granado'da kaydedilen sıcaklık, ülkenin Eylül ayı sıcaklık rekorunu egale ederken 2026'nın da şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık değeri oldu. Ülkede yalnızca Ağustos ayında yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olduğu tahmin edilen ölüm sayısı 2 bin 149'a ulaştı.

İspanya, eylül ayına girmesine rağmen etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklarla mücadele ediyor.

İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET'in verilerine göre ülkenin güneybatısındaki Huelva eyaletine bağlı El Granado'da termometreler 45,7 dereceyi gösterdi.

Ölçülen değer, İspanya'da 2026 yılı boyunca kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

EYLÜL REKORU EGALE EDİLDİ

El Granado'daki 45,7 derecelik ölçüm, İspanya'nın Eylül ayı sıcaklık rekorunu da egale etti.

Aynı sıcaklık değeri 10 yıl önce, 6 Eylül 2016'da Cordoba'nın Montoro kasabasında ölçülmüştü.

Böylece İspanya, aradan geçen 10 yılın ardından eylül ayında bir kez daha 45,7 dereceyi gördü.

SICAK HAVA KUZEY AFRİKA'DAN GELDİ

Rekor seviyedeki sıcaklık, İber Yarımadası ve Balear Adaları'nın geniş bölümünü etkisi altına alan yoğun sıcak hava dalgası sırasında ölçüldü.

AEMET, olağan dışı sıcaklıkların yarımadanın güneybatısındaki alçak basınç sistemi ile Kuzey Afrika ve Alboran Denizi üzerindeki yüksek basıncın ortak etkisinden kaynaklandığını bildirdi.

Bu atmosferik koşulların Kuzey Afrika üzerinden gelen çok sıcak ve kuru hava kütlesini İspanya'ya taşıdığı belirtildi.

Ülkenin çok sayıda noktasında sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması üzerine çeşitli bölgeler için sıcaklık uyarıları yapıldı.

İSPANYA 2026'DA SICAKLIK REKORLARIYLA BOĞUŞUYOR

İspanya'da aşırı sıcaklıklar yalnızca eylül ayıyla sınırlı kalmadı.

AEMET verilerine göre Temmuz 2026, ülkenin ölçüm tarihindeki en sıcak temmuz aylarından biri oldu. Haziran ise kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak ikinci haziran olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ağustos 2026 dönemi de İspanya anakarasında şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ocak-ağustos dönemi oldu.

Meteoroloji Ajansı, son yıllardaki verilerin İspanya'daki ısınmanın hızlandığına ilişkin açık bir gösterge olduğunu bildirdi.

AĞUSTOSTA 2 BİN 149 ÖLÜM SICAKLIKLARLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Aşırı sıcakların etkisi halk sağlığı verilerine de yansıdı.

İspanya'nın günlük ölüm izleme sistemi MoMo'nun tahminlerine göre yalnızca Ağustos ayında 2 bin 149 ölüm yüksek sıcaklıklarla ilişkilendirildi.

Bu sayı, sistemin kayıt tutmaya başladığı 2015'ten bu yana ağustos ayları için belirlenen en yüksek ikinci değer oldu.

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