CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, ligin 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Başakşehir 0- 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.
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Başakşehir 0- 0 Galatasaray
1' Sağ kanattan Batrakov'un ortasına Osimhen kafayı vurdu son anda kaleci çıkardı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.