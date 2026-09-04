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Spor CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray
Spor

CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray

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CANLI ANLATIM: Başakşehir - Galatasaray

Galatasaray, ligin 4. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Başakşehir 0- 0 Galatasaray skoruyla devam ediyor.

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Başakşehir 0- 0 Galatasaray

1' Sağ kanattan Batrakov'un ortasına Osimhen kafayı vurdu son anda kaleci çıkardı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Başakşehir: Deniz, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Skov Olsen, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Yunus, Osimhen.

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