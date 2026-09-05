Real Madrid yenildi Arda Güler maçın en iyisi seçildi
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Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, LaLiga'nın dördüncü haftasında Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis'e konuk oldu. Real Madrid, Mbappe'nin penaltı kaçırdığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid, LaLiga'nın dördüncü haftasında Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis'e konuk oldu. Real Madrid, Mbappe'nin penaltı kaçırdığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi.
Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadelede 1-0'lık skorla mağlup olan eflatun beyazlılar, bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.
MBAPPE PENALTI KAÇIRDI
Ev sahibine galibiyeti getiren golü, müsabakanın 81. dakikasında Troy Parrot kaydetti. Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltı kaçırdı.
ARDA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Milli futbolcumuz Arda Güler, takımı yenilmesine rağmen ortaya koyduğu futbolla maçın adamı seçildi.