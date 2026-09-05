  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Bakan Ahmet Denizolgun'un doktoru tutuklandı UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı! Galatasaray son nefeste güldü Gemi faciasının siyasi etkileri sürüyor! KKTC’de 3 kişi daha görevden alındı ABD'den Türkiye'deki bankaya İran yaptırımı! Golden Global kara listeye alındı Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler! Mersin'de terör propagandasına polis engeli! Öcalan sloganı atan gruba ekip otosunda Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor Uçurtmalar Gazzeli çocuklar için umuda yükselecek! 81 ilde gökyüzüne barış mesajı
Gündem Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'tan kariyer sürprizi
Gündem

Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'tan kariyer sürprizi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'tan kariyer sürprizi

Milli futbolcu Arda Güler'e benzerliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken Kübranur Akkurt, bu kez kariyerinden güzel bir haberle gündeme geldi. Üniversite eğitimini tamamlayan Akkurt, mezuniyetinin hemen ardından ebe olarak göreve başladı. Genç isim mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliği nedeniyle sosyal medyada kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan Kübranur Akkurt, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Daha önce paylaştığı fotoğraf ve videolarda Arda Güler'e benzetilmesiyle gündeme gelen Akkurt, bu kez meslek hayatındaki gelişmeyle adından söz ettirdi.

DİPLOMAYI ALDI, MESLEĞİNE ADIM ATTI

Üniversitedeki eğitimini başarıyla tamamlayan Kübranur Akkurt, mezuniyetinin ardından ebe olarak göreve başladı.

Akkurt'un meslek hayatına eğitim gördüğü üniversitede başlaması da dikkat çekti.

Böylece üniversite öğrencisi olarak eğitim aldığı kurumda bu kez sağlık çalışanı olarak görev yapmaya başlayan Akkurt, kariyerindeki ilk önemli adımı atmış oldu.

MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yeni görevine başlamanın heyecanını yaşayan Kübranur Akkurt, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Üniversite eğitimini tamamlayarak diplomasını alan Akkurt, artık sosyal medyada yalnızca “Arda Güler'e benzeyen genç kadın” olarak değil, mesleğine başlayan genç bir ebe olarak da gündeme geldi.

Real Madrid yenildi Arda Güler maçın en iyisi seçildi
Real Madrid yenildi Arda Güler maçın en iyisi seçildi

Spor

Real Madrid yenildi Arda Güler maçın en iyisi seçildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23