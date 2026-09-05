Arda Güler'e benzerliğiyle tanınmıştı! Kübranur Akkurt'tan kariyer sürprizi

Milli futbolcu Arda Güler'e olan benzerliği nedeniyle sosyal medyada kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan Kübranur Akkurt, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Daha önce paylaştığı fotoğraf ve videolarda Arda Güler'e benzetilmesiyle gündeme gelen Akkurt, bu kez meslek hayatındaki gelişmeyle adından söz ettirdi.

DİPLOMAYI ALDI, MESLEĞİNE ADIM ATTI

Üniversitedeki eğitimini başarıyla tamamlayan Kübranur Akkurt, mezuniyetinin ardından ebe olarak göreve başladı.

Akkurt'un meslek hayatına eğitim gördüğü üniversitede başlaması da dikkat çekti.

Böylece üniversite öğrencisi olarak eğitim aldığı kurumda bu kez sağlık çalışanı olarak görev yapmaya başlayan Akkurt, kariyerindeki ilk önemli adımı atmış oldu.

MUTLULUĞUNU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yeni görevine başlamanın heyecanını yaşayan Kübranur Akkurt, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaştı.

Üniversite eğitimini tamamlayarak diplomasını alan Akkurt, artık sosyal medyada yalnızca “Arda Güler'e benzeyen genç kadın” olarak değil, mesleğine başlayan genç bir ebe olarak da gündeme geldi.