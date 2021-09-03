Süper Lig'in en centilmen takımı belli oldu

Süper Lig'de ilk 3 haftada oynanan 30 karşılaşma sonunda 20 takım arasında kart görmeyen tek takım Altay oldu.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de fair-play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti.

İlk 2 haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek keyif veren İzmir ekibi son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçta da oyunu çirkinleştirmedi.

Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı.

Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor olurken, kırmızı kartta ise Alanyaspor (2) başı çekti.