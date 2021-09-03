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Spor Süper Lig'in en centilmen takımı belli oldu
Spor

Süper Lig'in en centilmen takımı belli oldu

Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlar değerlendirildiğinde en centilmen takım belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:36:00 -
Süper Lig'in en centilmen takımı belli oldu

Süper Lig'de ilk 3 haftada oynanan 30 karşılaşma sonunda 20 takım arasında kart görmeyen tek takım Altay oldu.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de fair-play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti.

İlk 2 haftada Yukatel Kayserispor'u 3-0, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek keyif veren İzmir ekibi son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildiği maçta da oyunu çirkinleştirmedi.

Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı.

Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor olurken, kırmızı kartta ise Alanyaspor (2) başı çekti.

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