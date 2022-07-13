Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Futbolseverlerin gözü kulağı 2022-2023 sezonunda. Pek çok kişi yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'de yeni sezon heyecanının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?
Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
Süper Lig 1.hafta maçları
Sivasspor-Gaziantep FK
Antalyaspor-Galatasaray
Fatih Karagümrük-Alanyaspor
Beşiktaş-Kayserispor
MKE Ankargücü-Konyaspor
M.Başakşehir-Kasımpaşa
İstanbulspor-Trabzonspor
Fenerbahçe-Ümreniyespor
Giresunspor-Adana Demirspor
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