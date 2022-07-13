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Spor Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?
Spor

Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Futbolseverlerin gözü kulağı 2022-2023 sezonunda. Pek çok kişi yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-13 20:43:00 -
Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig'de yeni sezon heyecanının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Süper Lig 1.hafta maçları ne zaman?

Süper Lig'in başlamasına ne kadar kaldı? Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

Süper Lig 1.hafta maçları

Sivasspor-Gaziantep FK

Antalyaspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Alanyaspor

Beşiktaş-Kayserispor

MKE Ankargücü-Konyaspor

M.Başakşehir-Kasımpaşa

İstanbulspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Ümreniyespor

Giresunspor-Adana Demirspor

Haftayı bay geçen takım: Hatayspor

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