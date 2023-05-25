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Spor Süper Lig'i sarsacak gelişme
Spor

Süper Lig'i sarsacak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-05-25 20:44:00 -
Süper Lig'i sarsacak gelişme

Medipol Başakşehir'in, Hull City ile görüşen teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yerine Nuri Şahin'i düşündüğü iddia ediliyor.

Medipol Başakşehir, gelecek sezon Hull City'nin başına geçmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun veliahtını belirledi. Ajansspor'un haberine göre; Emre Beözoğlu Hull City'ye gidiyor, yerine Nuri Şahin geliyor.

Macerası bitiyor

Aktif futbol hayatına son vermeden geçen sezon Fraport TAV Antalyaspor'da oyuncu-antrenör olarak yeni kariyerine geçen Nuri Şahin'in Akdeniz'deki macerası son buluyor. Bu sezon sadece yedek kulübesinde teknik direktör olarak Antalya'da çalışan Şahin, İstanbul'a geliyor.

Hull City'ye gidiyor

Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir ile yollarını ayırarak, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin başına geçecek. Taraflar yeni sezon için prensip anlaşmasına vardi.

İstikrar faktörü

Geçen sezonun sonunda bir arada Galatasaray'a gelmesi de gündeme gelen Nuri Şahin, Antalyaspor ile yola devam etti. Şahin, bu sezon ise beklentilerin altında bir peformans ortaya koydu. Ancak genç hocanın çalıştığı yere bağlı kalması Başakşehir'in en önemli tercih sebebi oldu.
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