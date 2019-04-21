Süper Lig’e Yükselen Engelsiz Ceylanlara Muhteşem Karşılama

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nin son haftasında Çanakkale’yi mağlup eden Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Süper Lig’e yükseldi.

3. sırada ligi tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Engelsiz Ceylanları ilçe girişinde Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın yanı sıra yüzlerce taraftar ve sporcuların aileleri karşıladı. Uzun araç konvoyu ile ilçe turu atan şampiyonlar, daha sonra kulüp merkezine geçti. Burada 3.lük kupasını Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’a takdim eden takım başkanı Mehmet Taş, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aksak’a teşekkür etti. Zorlu bir sezonun ardından ligi 3. olarak bitirdiklerini ve Süper Lig’e yükseldiklerini belirten İdoğ, özellikle Ceylanpınar taraftarına çok teşekkür etti.

Bütün engellere rağmen zafere inandıklarını belirten Kulüp Başkanı Mehmet Taş, "Emin adımlarla zirveye çıktık. Her maçı önemsedik. En büyük hedefimiz ilçemizin adını en iyi yerlere taşımaktı. Süper Lig’e yükselerek bunu başardık. Bu başarı sadece bizim değil, bize destek veren herkese aittir" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak da Engelli Basketbol takımını tebrik ederek, "Ceylanpınar Belediyesi Engelli Basketbol Takımımızı başarısından dolayı kutluyorum. Büyük bir başarıya imza attılar. Bundan sonra takımımıza daha fazla sahip çıkacağız. Bu başarı hem takımımız hem de ilçemiz adına kazanılmış büyük bir başarıdır" diye konuştu.