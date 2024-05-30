Süper Lig'e yükselen 3. takım belli oldu!
Trendyol 1. Lig'in play-off final maçında Bodrumspor, rakibi Sakaryaspor'u mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu.
Bodrum FK'nın gollerini Gökdeniz Bayrakdar, Celutska ve Tunahan kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golü ise Dimitrov'dan geldi.
Daha önce Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e yükselmişti.
4 takım küme düştü!
2023-2024 sezonunda lige veda eden Pendikspor, İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü ise önümüzdeki yıl TFF 1. Lig'de mücadele edecek..
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