Süper Lige geri dönüyor!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı A Milli Takım ve Lazio'da Sarri'nin yardımcılığı ile anılan Emre Belözoğlu'nun adı Süper Lig ekibiyle anılmaya başladı. Belözoğlu'nun Bülent Uygun'la yolların ayrıldığı Çaykur Rizespor ile yarın bir görüşme yapacağı iddia edildi. Süper Lig'in 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da bu sezon işler yolunda gitmedi. Kötü gidişatın ardından Rizespor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştiren ve dün akşam idmana çıkmayan teknik direktör Bülent Uygun ile yollar resmen ayrılmıştı.

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra futbolu bırakan ve Sportif direktör olan Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla takıma A takım teknik sorumlusu olarak da görev aldı. Belözoğlu, son haftalarda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğu küçük bir farkla kaçırmıştı. Yarın Rizespor yönetimiyle görüşmesi beklenen Belözoğlu'nun kararı merakla bekleniyor.