Süper Lige bir DEV daha geliyor!

Galatasaray, PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi transferini sonuçlandırdı. Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Dursun Özbek ve PSG Başkanı Nasır el Halif anlaşmaya vardı.

Dev transfer İstanbul'da sonuçlandı! Mauro Icardi Süper Lig devinin yeni forveti oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları dün İstanbul'da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

Kura öncesi davetliler listesinde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur, PSG Başkanı ile Mauro Icardi için konuştu.

Geçen hafta prensipte anlaşan iki taraf bu kez pürüzleri giderdi.

Fransız devinin Katarlı sahibi Nasır el Halif ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Dursun Özbek, Icardi'nin Galatasaray'a kiralanması konusunda son teklifini iletti.

PSG İKNA OLDU GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar kiralayacak olan Galatasaray, mali şartlarda PSG ile anlaştı.

Yapılan son görüşmeye göre senelik 10 milyon Euro'ya yakın ücretin 4 milyon Euro'luk kısmını ödemeyi kabul eden Sarı-kırmızılılar, Icardi için kiralama bedeli vermeyecek.

Oyuncu için satın alma opsiyonu koyduramayan yönetim, sezon sonuna kadar milli golcüyü kadrosunda tutacak.

Geçen hafta eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da görüşmeler için İstanbul'da olduğu ve Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü ortaya çıkmıştı.



