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Spor Süper Lig'den bir yıldız daha kayıyor!
Spor

Süper Lig'den bir yıldız daha kayıyor!

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve bunu ligin bitimine kadar devam ettirerek şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a transfer teklifleri yağıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 13:37:00 -
Süper Lig'den bir yıldız daha kayıyor!

Bu sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunun mimarlarından olan Abdülkadir Ömür için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Adı Avrupa'dan çeşitli kulüplerle anılan yıldız oyuncu için Fransız ekibi Marsilya'nın devreye girdiği ve 12 milyon euroluk bir teklifle bordo-mavililerin kapısını çalacağı belirtildi.

"Valbuena etkisi yapar"

Yıldız oyuncunun Marsilya'da Valbuena etkisi yapacağını belirten Fransız basını, Marsilya'nın Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroluk bir teklif yapacağını ifade ederken, teklifin resmiyet kazanması halinde bordo-mavili kulübün rakamı kabul edeceğini yazdı.

Şampiyonluğa büyük katkı sağladı

Bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 7 gol 3 asist ile şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Abdülkadir Ömür, kariyerindeki en iyi sezonlarından birini geçirdi.

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