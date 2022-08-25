Süper Lig'de yok böyle bir skandal!

Süper Lig'in dişli kulüplerinden Antalyaspor, son günlerde ilginç bir transferle gündemde. Nuri Şahin ile iyi bir hava yakalayan Akdeniz ekibi 24 yaşındaki Furkan Adsız isimli amatör bir futbolcuyu kadrosuna katarken, bu ismin kulübün yönetim kurulu üyesinin akrabası olduğu iddia edildi ve kulüp karıştı.

Antalyaspor'un eşi benzeri görülmemiş bir transfer olayına imza attı. Nuri Şahin'in yönetiminde mücadele eden Antalyaspor, 24 yaşındaki Furkan Adsız isimli bir amatör futbolcuyu transfer etti. İddiaya göre ise, bu ismin Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer'in akrabası olduğuydu... Öte yandan gerçekleştirilen bu transferi kimse üstlenmedi.

Antalyaspor, Furkan Adsız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Antalya Özer Gençlik Spor Kulübü’nde başlayan Adsız ile yapılan sözleşmeye dair kulüpten resmi bir bilgilendirme nedense yapılmadı! CK Spor, Arabamcom Konyaspor, Konyaaltı Belediyespor, Küçükçekmece, Muratpaşa Belediyespor'un yanı sıra, en son da Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'da amatör olarak futbol oynayan Furkan Adsız, profesyonel kariyerindeyse tam 24 yaşında ve Süper Lig'in önemli kulüplerinden Antalyaspor'da başlamış oldu!

31 Mayıs 2024 yılına kadar sözleşme imzalansa da Furkan Adsız, Antalyaspor A Takımı’nda yer almayacak. Lisansı 11 Ağustos 2022'de çıkarılan futbolcu, diğer yandan yaşı nedeniyle kulübün alt kategorilerinde de formaya giyemeyecek. Futbolcu için geriye rezerv takım kalıyor. Buna karşın lisansın çıkarılmasından önce de sonra da futbolcunun kulüpte görülmediği ve rezerv takımla idmanlara çıkmadığı da öğrenildi.

Furkan Adsız'a çok fazla maç istatistiğine ulaşmak mümkün değil. Elde ettiğimiz bilgilere göre Bölgesel Amatör Lig'in son 8 haftasında hiç forma giyemedi. 11 maçta yedek beklerken, 3 maçta hiç kadroya giremedi. 2 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Birisinde 66, diğerindeyse 45 dakika sahada kaldı. 6 maçtaysa üçü 80'den sonra olmak üzere oyuna sonradan girdi.

Bu anlaşılmaz garip transfer hikâyesinde gözlerin çevrildiği isim oyuncunun akrabası Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Sezer, konunun kendisi dışında geliştiğini savundu. Sezer, "Benim transferden haberim yok. Sözleşmede de imzam yok. Transfer olduğunu da çıkan haberden sonra öğrendim" dedi. Teknik direktör Nuri Şahin'in de Furkan Adsız'ın transferinden haberdar olmadığı öğrenildi. Yine kulübün altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sezgin Özer de Furkan Adsız transferinden habersiz. Yani kulüpte Furkan Adsız'ı kimin transfer ettiğini bilmiyor!

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Furkan Adsız'ın 2021 öncesi 3 yıl süreyle futbol oynamadığı iddiası da var. Oyuncunun TFF 3. Lig ekiplerinden Kepez Belediyespor'a da önerildiği ancak istenmediği de yine bir başka iddia. Antalyaspor yönetiminin, ilk olarak Antalyam.com haber sitesinde ortaya çıkan olay sonrası, Furkan Adsız'ı başka bir kulübe yollayarak bu skandalı sonlandırmak istediği de gelen bilgiler arasında.



