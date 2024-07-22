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Spor Süper Lig'de yabancı kuralı değişti!
Spor

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 20:35:00 -
Süper Lig'de yabancı kuralı değişti!

TFF, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleşen toplantıda profesyonel liglerdeki futbolcu uygunluklarında değişiklikliğe gidildiğini açıkladı. Alınan karar göre Süper Lig'de yabancı sayısı yeni sezonda 14 olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun bugün gerçekleşen toplantıda alınan karar göre Süper Lig'de yabancı sayısının yeni sezonda 14 olacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre; Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF A Milli Takım'dan Sorum Yönetici de belli oldu.

Milli Takım'da Ceyhun Kazancı dönemi

Hamit Altıntop'un üstlendiği A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetici olarak Ceyhun Kazancı'nın göreve getirildiği belirtildi. Ceyhun Kazancı son olarak Beşiktaş'ta sportif direktör olarak görev almıştı.

Ferhat Gündoğdu geri dönüyor

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu başkanlığına kimin getirileceği de merak konusu olmuştu.

Mevcut MK başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kısa süre içinde görevinden istifa etmesi bekleniyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun İbanoğlu'nun istifası sonrası MHK başkanlığına Ferhat Gündoğdu'yu atayacağı iddia edildi. Ferhat Gündoğdu Nihat Özdemir'in TFF başkanı olarak görev yaptığı dönemde MHK başkanlığı yapmıştı.

 

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