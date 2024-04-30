Süper Lig'de tüm maçlar için yeni karar!
TFF, Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanmasına karar verdi.
TFF, Süper Lig'de 36. hafta müsabakalarında tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanmasına karar verdi.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 36. haftadaki tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
İşte o program:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)