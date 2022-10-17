  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den saldırı sinyali

Milyonları ilgilendiren teklif TBMM’ye sunuldu! Birileri düğün-bayram edecek, birileri öfkeden deliye dönecek

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

O alçaktan haber var! FETÖ'cü Hakan Şükür, Oğuzhan Uğur'un küstah davetine cevap verdi

Günledir otların arasında bekliyorlar! Otomobil fiyatlarını yarı yarıya düşürecek formül

Aman dikkat! Banka promosyonu alan herkesin başına gelebilir

Helenistik döneme ait Türkiye'den ilginç keşif! Kızılkule'nin önünde yosunların altından çıktı!

Milyonlarca sürücüye çok büyük şok! En yetkili isim “Maalesef” diyerek üzücü haberi verdi

Meraklı bekleyiş! Yağmur yağmazsa fiyatı fırlayacak

Çanakkale'de tarihi keşif! Kazdıkça fışkırıyor... 1600 yıllık
Spor Süper Lig’de sonunda bu da oldu!
Spor

Süper Lig’de sonunda bu da oldu!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor'un 33 yaşındaki teknik patronu Francesco Farioli, iş arama platformu olan Linkedın'e verdiği scout aranıyor ilanıyla gündemde.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 15:29:00 -
Süper Lig’de sonunda bu da oldu!

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Alanyaspor'un 33 yaşındaki teknik patronu Francesco Farioli, iş arama platformu olan Linkedın'e verdiği scout aranıyor ilanıyla gündemde.

Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor'un 33 yaşındaki İtalyan Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı. Bir iş arama platformu olan LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

Francesco Farioli sosyal medya paylaşımında ekibine yeni gözlemci ve maç analisti aradığını duyurdu. Farioli iş ilanı ile ilgilenenlerin başvurularını mail adresine ([email protected]) yapmalarını istedi. Francesco Farioli'nin paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar, "24 saat maç izlerim, para da istemem", "10 yıllık Football Manager kariyerimle göreve talibim" gibi yorumda bulundular.

FRANCESCO FARIOLI KİMDİR?
Francesco Farioli, 10 Nisan 1989 yılında İtalya'nın Floransa şehrinde dünyaya geldi. Yeteri kadar iyi olmadığı için 21 yaşında futbolculuk kariyerine nokta koyan Farioli, 2009’da Coperta Akademisi’nde kaleci antrenörü olarak hocalığa adım attı. Gelen teklif üzerine 25 yaşında ülkesinden ayrılıp, Katar U17 Milli Takım’na gitti. 27 yaşında kendisini İtalya’nın en büyük ligi Serie A’da buldu. Serie A’nın en genç kaleci hocası olmakla birlikte rakip analizleri üzerine çalışan, taktik bilgisi ve rakibe hızlı pres konusundaki uzmanlıkları hemen fark ediliyordu.

 

 

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!
İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Gündem

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...
Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

Dünya

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor
ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Teknoloji

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz
Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Dünya

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!
Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!

Dünya

Petrol üretiminde: Cezayir'den ''OPEC+ grubunun üretimi azaltma kararına'' destek geldi!

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri
İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri

Sağlık

İbn-i Sina'nın 1000 yıl önce yazmış! İbn-i Sina'nın bitkisel, şifa veren tedavi yöntemleri

MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar
MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

Medya

MasterChef'te yok artık dedirten gelişme! Kaan Noyanalpan'dan bomba açıklamalar

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

Dünya

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!
İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

Ekonomi

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı!

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!
ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

Teknoloji

ASELSAN'dan dev hamle... Yeni nesil yerli ve milli 'kara kutu' projesi! Hava araçlarına yeni sistem geliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23