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Spor Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu
Spor

Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:45:00 -
Süper Lig'de son haftanın fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın fikstürünü açıkladı.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta programını duyurdu. Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlar 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Süper Lig'de 38. hafta programı şöyle:

24 MAYIS CUMA

20:00 Alanyaspor-Antalyaspor

25 MAYIS CUMARTESİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

16:00 Fatih Karagümrük-Samsunspor

19:00 Sivasspor-Kayserispor

26 MAYIS PAZAR

19:00 Fenerbahçe-İstanbulspor

19:00 Konyaspor-Galatasaray

19:00 Pendikspor-Gaziantep FK

19:00 Adana Demirspor-Başakşehir

19:00 Kasımpaşa-Beşiktaş

19:00 Trabzonspor-Ankaragücü

19:00 Hatayspor-Çaykur Rizespor

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