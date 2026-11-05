Havada kriz! 4 yolcu uçağına daha bomba ihbarı

Avrupa’da uçaklara yönelik bomba ihbarları peş peşe geldi. Dublin-Roma seferini yapan bir uçak Fransa’daki askeri üsse yönlendirilirken Bulgaristan’da üç uçak acil iniş yaptı.

Avrupa havalimanlarında yaşanan yeni bir olayda, Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu’nun ofisi, Dublin’den Roma’ya gitmekte olan Airbus A20 tipi bir uçağın, uçakta bomba bulunduğuna ilişkin ihbarın ardından Fransa’daki Évreux Hava Üssü’ne yönlendirildiğini açıkladı.

Başbakanlık ofisi, kısa açıklamasında gelişmeleri yakından takip ettiğini de belirtti.

Yerel basının aktardığına göre Bulgaristan’da da bomba ihbarları nedeniyle üç uçak acil iniş yaptı.

Şüpheli bir duruma ilişkin ihbarın ardından bir uçak da Belçika’daki bir havalimanına indi.

Ancak Fransız yetkililer, olayın geçen salı Avrupa’da yaklaşık on ticari uçuşu hedef alan ve daha sonra asılsız olduğu anlaşılan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığını açıklamadı.

Avrupa havalimanlarında daha önce yaşanan olaylar

Daha önce Avrupa havalimanlarına gitmekte olan dört sivil uçak için bomba ihbarı yapılmış, güvenlik aramalarında uçakların hiçbirinde patlayıcı bulunmaması üzerine ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştı. İlgili havalimanlarında faaliyetler, saatler süren ihtiyati önlemlerin ardından yeniden başlamıştı.

İlgili ülkelerin yetkililerinin açıklamalarına göre ihbarlar, Polonya’nın başkenti Varşova’ya giden iki uçuşu hedef aldı. Bu uçaklardan biri Kopenhag’dan, diğeri Londra Heathrow Havalimanı’ndan kalkmıştı. İngiltere’nin Manchester kentinden İspanya’nın Murcia kentine ve İtalya’nın Bergamo kentinden Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yapılan uçuşlar için de ihbarda bulunuldu.