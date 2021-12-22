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Spor Süper Lig'de 'şampiyon'u ilan eden Dilmen fena patladı
Spor

Süper Lig'de 'şampiyon'u ilan eden Dilmen fena patladı

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'un Altay'ı 2-1, Adana Demirspor'un da Galatasaray'ı 2-0 yendiği mücadeleleri Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Bordo-mavilileri şampiyon ilan eden Dilmen, İstanbul'un devlerini sert eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 05:51:00 -
Süper Lig'de 'şampiyon'u ilan eden Dilmen fena patladı

Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında Altay- Trabzonspor ve Adana Demirspor- Galatasaray maçlarını yorumladı. " Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun" diyen Dilmen, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sert eleştirilerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"En fazla bizi mahçup ettiler"

" Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. En fazla bizi mahcup ederler. Bu saatten sonra kaybederlerse kendi kabahatleri. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forsa etti. Rotasyon, rotasyon, rotasyon hadi güle güle. Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır."

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