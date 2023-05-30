  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan flaş adım! Arananlar listesine ekledi

Depremzedeleri kovan CHP'li Tekirdağ Belediyesi vatandaşa hizmette sınıfta kaldı! Yağmurda açılan rögar kapağı otomobili böyle savurdu

ABD'den Rusya'daki İHA saldırıyla ilgili açıklama

TCG Anadolu'yu gören ünlü milyoner Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere peş peşe gemi bağışladı

Baraj doluluk oranları ne ortaya çıktı? Yaz ortası gelmeden yağışlar bu mayıs ayında etkili oldu! Ankara, İstanbul, İzmir ilan etti

İtalya’da tekne battı! İstihbarat ajanları öldü

Bu tarla Türk tarımına tarih yazdıracak! Dünyayı peşine düşürecek proje ortaya çıktı

Bu tuzağa nasıl düştünüz? Ünlü siyasetçinin adını vererek bakın ne yapmışlar

İstanbul'da kadını kamu çalışanıyım diyerek ağlarına düşürdüler! Eliyle binlerce euro, dolar para verdi: Büyük plan

İmamoğlu İstanbulluya hesap soruyor! Seçimlerin hemen ardından İSKİ'den suya zam teklifi
Spor Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!
Spor

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Yeniakit Publisher
2023-05-30 22:06:00 - 2023-05-30 22:07:12
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 4-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 39. dakikalarda Mauro Icardi, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz ile 78. dakikada Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Milson attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 82'ye yükselterek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23