Süper Lig'de Marco Reus bombası!

Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımda olan Marco Reus ile ilgileniyor.

Haberde, iki ekibin de oyuncunun son durumunu araştırdıkları belirtildi.

ARAPLAR DA PEŞİNDE

Öte yandan Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.