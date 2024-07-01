Süper Lig'de Marco Reus bombası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un peşine düştü. İki takım da yıldız isim için teklif yaparken Reus'u Suudi Arabistan takımları da istiyor. İşte detaylar... .
Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve takımda olan Marco Reus ile ilgileniyor.
Haberde, iki ekibin de oyuncunun son durumunu araştırdıkları belirtildi.
ARAPLAR DA PEŞİNDE
Öte yandan Reus için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de devrede olduğu ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 42 resmi maça çıkan Marco Reus bu karşılaşmalarda 9 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.