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Ekonomi İlan sitesindeki fiyat oyunu pahalıya patladı: 111 lira yazıp 6 bin lira istedi, 1 milyon 83 bin lira para cezası yedi
Ekonomi

İlan sitesindeki fiyat oyunu pahalıya patladı: 111 lira yazıp 6 bin lira istedi, 1 milyon 83 bin lira para cezası yedi

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İlan sitesindeki fiyat oyunu pahalıya patladı: 111 lira yazıp 6 bin lira istedi, 1 milyon 83 bin lira para cezası yedi

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde 111 lira fiyat yazıp satın almak isteyen kişiye 6 bin lira fiyat veren otomobil yedek parça satıcısına, 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti. Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi."

"Reklam verenin, Ticaret Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor."

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