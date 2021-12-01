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Spor Süper Lig'de kendi evinde en az puan toplayan takım Göztepe
Spor

Süper Lig'de kendi evinde en az puan toplayan takım Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe, bu sezon iç sahada en az puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:17:00 -
Süper Lig'de kendi evinde en az puan toplayan takım Göztepe

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Göztepe, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldığı 14. haftayı 11 puanla 18. sırada geçti. Geride kalan maçlarda 13 gol atan Göztepe, kalesinde 20 gol gördü. İlk 14 hafta itibarıyla sarı-kırmızılı ekip, dış sahada 7, kendi evinde ise 4 puana ulaştı.

İç sahada çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe, 4 puanla ligde kendi evinde en az puan toplayan takım konumunda yer aldı. Göztepe'yi 8 iç saha maçında 7 puana ulaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor izliyor.

Sarı-kırmızılı ekip, dün Fenerbahçe beraberliğiyle Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maç sonra sahadan puanla ayrılırken, aynı zamanda iç sahada 4 müsabakanın ardından gol sevinci yaşadı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2 Aralık Perşembe günü TFF 3. Lig ekibi Kahta 02 Spor'u konuk ettikten sonra ligde 6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

 

 

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