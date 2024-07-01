Süper Lig'de Kenan Karaman sürprizi

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Trabzonspor, Schalke 04 forması giyen 30 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman ile ciddi şekilde ilgileniyor. 1.89 boyundaki golcü oyuncu, bu sezon 31 maçta attığı 14 gol ve 9 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Schalke 04'ün deneyimli futbolcu için ilk etapta 3 milyon euroluk bir bonservis hedefi belirlediği belirtildi. Trabzonspor, bu bedeli daha cüzi seviyelere indirmeye çalışıyor. Kenan'a Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın da ilgisi var.

Kaynak: Fanatik