  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kırmızı Et Üretici Birlikleri, Kurban Bayramı öncesi yine spekülasyon peşinde: Kesinlikle müsaade edilmeyecek... ‘Et’teki bu oyunu biz bozarız

Vitrinde öyle içeride böyle! Uğur Dündar'dan 'daraltma' taktiği

BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,

TBMM'de 'tasarruf paketi' çalışması! Kalem kalem açıklandı

Türkiye’nin yasağı Yahudileri ağlatıyor

Hacı adaylarımızı sevinç gözyaşlarımızla uğurluyoruz: Kalpler Kâbe için atıyor

Böyle kazanç yok! Asgari ücretin tam 4 katı... Sadece bunu yaparak kazanıyorlar

İspanya'da Arda Güler fırtınası! Tarihe geçecek!

Erdoğan’ın ABD’ye gitmesiyle 17/25 Aralık benzeri darbe yapılacaktı! Operasyona karşı operasyon Tüm ayrıntıları Abdurrahman Uzun özetledi.
Spor Süper Lig'de James Rodriguez bombası! Havalimanı dolup taşacak
Spor

Süper Lig'de James Rodriguez bombası! Havalimanı dolup taşacak

Yeniakit Publisher
2024-05-16 20:27:00 -
Süper Lig'de James Rodriguez bombası! Havalimanı dolup taşacak

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen James Rodriguez, takımdan ayrılma kararı aldı. James Rodriguez'in yeni adresi ise sürpriz oldu.

Brezilya takımlarında Sao Paulo'nın formasını terleten James Rodriguez'in takımda mutsuz olduğu öğrenildi. Kolombiyalı yıldız, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Menajerine kulüp bulma yetkisi veren 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e de önerildi.

JAMES RODRIGUEZ BOMBASI!

Aktarılan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Everton ve Arjantin devi Boca Juniors, James Rodriguez'i kadrosuna katmaya sıcak bakıyor. İki kulüp yaz transfer döneminde harekete geçmeye beklerken, yıldız futbolcu Süper Lig ekiplerine de önerildi. Maaş konusunda anlaşma sağlanırsa deneyimli oyucunun, Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI VARDI!

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın, James Rodriguez ile ilgilendiği aktarılmıştı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Kolombiyalı oyuncuyla ilgili "Sosyal medyada çok yazıldı. Rodriguez'ler falan. Asla alakamız olmadı." ifalerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PİYASA DEĞERİ

2018 yazında piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez'in güncel değeri 4.5 milyon euro. Bu sezon Brezilya ekibiyle 8 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Star Gazetesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23