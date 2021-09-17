Süper Lig'de son 2 haftada puanı bulunmayan Altay, 5. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'yi konuk edecek. Altay ile Göztepe, bu müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Göztepe mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını "Maç Merkezi" farkıyla trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, ilk 2 haftada Yukatel Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettikten sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

Ligde 6 puan ve averajla 9. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, yarın rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Cesar Pinares, Ahmed Rayan, Andre Poko ve Martin Rodriguez'in durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Süper Lig'de ilk galibiyetini geçen hafta alan Göztepe, 5. hafta mücadelesinde yarın derbide deplasmanda Altay'la karşılaşacak.

Bu sezon galip gelemediği ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Göztepe, geçen hafta yeni teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetine ulaştı.

Ligde 5. haftaya 5 puan ve averajla 12. sırada giren Göztepe, Altay'ı yenip üst üste ikincini galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Altay maçı öncesinde Marko Mihojevic ve Murat Paluli'nin sakatlıkları bulunuyor.

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, bugünkü müsabakayla 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak.