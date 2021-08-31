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Spor Süper Lig'de Franck Ribery sürprizi
Spor

Süper Lig'de Franck Ribery sürprizi

Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'te Franck Ribery sürprizi yaşandı. Menajerler, 38 yaşındaki yıldız futbolcuyu Karagümrük'e önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 19:14:00 - 2021-08-31 19:14:23
Süper Lig'de Franck Ribery sürprizi

Fiorentina ile olan sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan Franck Ribery'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sport Italia'nın muhabiri Gianluigi Longari'nin aktardığı bilgiye göre 38 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e önerildi. Ancak Fatih Karagümrük'ün bazı oyuncuların satışını gerçekleştirmeden bu transferi yapamayacağı ifade edildi.

Kariyerinde Galatasaray, Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina gibi kulüplerin formasını giyen 38 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, son 2 sezonu İtalya Serie A'da geçirmişti.

Kaynak: Spor Arena

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