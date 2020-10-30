Süper Lig'de forma giyen 7 isme Bosna Hersek'ten milli davet
Bosna Hersek'in kasım ayında oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen İbrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Haris Hajradinovic, Edin Visca, Ajdin Hasic ve Armin Hodzic de çağrıldı
SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dusan Bajevic, UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ve İtalya, özel maçta ise İran ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
Bosna Hersek Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinden paylaşılan 32 kişilik aday kadroda, Süper Lig takımlarında forma giyen 7 isim de yer aldı.
Bajevic'in belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:
Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)
Defans: Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Adnan Kovacevic (Ferencvarosi), Samir Zeljkovic (Velez), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Sead Kolasinac (Arsenal), Bojan Nastic (BATE Borisov), Advan Kadusic (Celje), Branimir Cipetic (Siroki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split), Josip Corluka (Zrinjski)
Orta saha: Rade Krunic (Milan), Stjepan Loncar (Rijeka), Vladan Danilovic (Nacional), Miralem Pjanic (Barcelona), Gojko Cimirot (Standard Liege), Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Amer Gojak (Torino), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Amar Rahmanovic (Sarajevo), Benjamin Tatar (Sarajevo), Almedin Ziljkic (Borac), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Ajdin Hasic (Besiktaş).
Forvet: Edin Dzeko (Roma), Armin Hodzic (Kasımpaşa), Smail Prevljak (Eupen), Aldin Turkes (Lausanne-Sport)
Özel maçta 12 Kasım'da sahasında İran ile karşılacak Bosna Hersek, 15 Kasım'da Hollanda'ya konuk olacak. Bosna Hersek UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında ise 18 Kasım'da İtalya'yı ağırlayacak.