Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu
Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak Süper Lig'in 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak.14 Temmuz 2019 Pazar 15:09
Futbolda 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Öte yandan, 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.
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