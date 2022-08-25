Süper Lig'de Dembele bombası!

Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray , bir süper stara daha formasını giydirmek için harekete geçti. Akşam'ın haberine göre; O isim; Fransız ekibi Lyon'un yıldızı Moussa Dembele... Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; 26 yaşındaki oyuncu, Alexandre Lacazette'in arkasında kalmasından dolayı Teknik Direktör Peter Bosz'un planları arasında yer almıyor. Moussa Dembele de 'istenmediğim yerde durmam' diyerek takımdan ayrılmak istiyor.

Lyon Yönetimi'nin ana hedefi; oyuncunun 2023'te bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatıp kiralamak. Ancak 26 yaşındaki oyuncu, kendisine karşı sergilenen bu tavırdan rahatsız olduğu için takımdan bonservisiyle ayrılmak istiyor. L'Equipe, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin oyuncuya ilgisinin olduğunu yazdı. Kadrosuna kaliteli bir santrfor daha katmak isteyen SarıKırmızılılar'ın ise transferde bir adım daha önde olduğu vurgulandı. Galatasaray, ezeli rakibinin de talip olduğu Dembele'yi kadrosuna katıp hem Fenerbahçe'den Joao Pedro'nun rövanşını almak hem de eski göz ağrısına geç de olsa formasını giydirmeyi planlıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Dembele'yi 2016 yılında kadrosuna katmak istemiş ancak o dönem yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncu da Fulham'dan İskoç ekibi Celtic'e transfer olmuş ve Premiership'te gösterdiği performansla Galatasaray'ı pişman etmişti. O dönem de Başkan olan Dursun Özbek, bu transferi gerçekleştiremediği için çok eleştirilmişti. Özbek, yarım bıraktığı işi 6 sene sonra tamamlamak istiyor. Fransa'da transfer sezonu 1 Eylül'de kapanacağı için Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içinde netleştirmesi bekleniyor.