Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta maç programı

Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanırken, futbolseverler bu hafta hangi maçlar var? sorunu sormakta. 7 haftanın geride kaldığı Süper ligde heyecan, bu hafta da bir zirvede. Zira Süper Lig 8. hafta maç programına göre, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında rakipler de merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta maç maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maç programı...