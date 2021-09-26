Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta maç programı
Süper Lig'de 7. hafta maçları oynanırken, futbolseverler bu hafta hangi maçlar var? sorunu sormakta. 7 haftanın geride kaldığı Süper ligde heyecan, bu hafta da bir zirvede. Zira Süper Lig 8. hafta maç programına göre, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmasında rakipler de merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 8. hafta maç maçları ne zaman saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maç programı...
Süper Lig 8. hafta maçları! Süper Lig'de 8. hafta programı belli oldu. Süper Lig 8. hafta maçları 1 Ekim saat 20:00’da Karagümrük-Başakşehir, Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ile start verecek. Süper Lig 8. hafta Trabzon maçı ise 2 Ekim’de saat 16:00’da Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig 8. hafta maç programına göre Beşiktaş 2 Ekim’de Sivasspor’u konut ederken, 3 Ekim’de Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı söz konusu. Fenerbahçe Kasımpaşa maç saati ise 16:00. Galatasaray, Süper Lig 8. hafta maçına bakacak olursak, 3 İkim saat 19:00’da Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı oynanacak.
Süper Lig 8. hafta maç programı
01.10.2021 20:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
01.10.2021 20:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
02.10.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR
02.10.2021 16:00 YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.
02.10.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR
02.10.2021 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR
03.10.2021 13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR
03.10.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ALTAY
03.10.2021 16:00 FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.
03.10.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.