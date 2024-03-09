Süper Lig'de bir istifa daha! Hezimet ağır geldi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Şota Arveladze, istifa ettiğini açıkladı.

İşte deneyimli teknik direktörün açıklaması:

"Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. bunu yapmak zorundayım."