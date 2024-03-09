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Spor Süper Lig'de bir istifa daha! Hezimet ağır geldi
Spor

Süper Lig'de bir istifa daha! Hezimet ağır geldi

Yeniakit Publisher
2024-03-09 22:26:00 -
Süper Lig'de bir istifa daha! Hezimet ağır geldi

Süper Lig'de Trabzonspor yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük teknik direktörü Şota Arveladze, istifa etti. Arveladze geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada büyük takımlara meydan okumuştu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup oldu.

Mücadele sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Şota Arveladze, istifa ettiğini açıkladı.

İşte deneyimli teknik direktörün açıklaması:

"Burada oynamak her zaman zor. iyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Bir değişik hava gelmesi lazım. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. bunu yapmak zorundayım."

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