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Spor Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta istifasını açıkladı
Spor

Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta istifasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta, Sivasspor mağlubiyetinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 16:25:00 -
Süper Lig'de bir ayrılık daha! Altay'da Teknik Direktör Serkan Özbalta istifasını açıkladı

Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta istifa kararı aldı.

Özbalta, maçın ardından yaptığı açıklamada, "İki ayımı dolu dolu geçirdim. Gecem gündüzüm bambaşka bir seyre döndü. Çok büyük fedakarlık yaptık oyuncularla birlikte. Altay yönetimine istifamızı sunacağız, onlar gerekli değerlendirmeleri yaparlar" ifadelerini kullandı.

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