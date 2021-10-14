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Spor Süper Lig'de 9. haftanın maç programı Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta?
Spor

Süper Lig'de 9. haftanın maç programı Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman? Süper Ligde sekizinci hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı. Lig'de gözler şimdi ise 9. hafta maçlarında. Peki, Süper Lig'de 9. hafta maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-10-14 12:25:00 - 2021-10-14 12:25:47
Süper Lig'de 9. haftanın maç programı Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta?

Süper Lig haftanın maçları merak ediliyor. Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. İlk 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Süper Lig 9. aftaya çevrildi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu ile Süper Lig haftanın programı araştırılıyor. İşte Süper Lig 9. hafta maçları.  Süper Lig'in 9. hafta programı açıklandı. Süper Lig bu hafta 15 Ekim Cuma günü oynanancak karşılaşma ile başlayaca.Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig 9. haftanın programı şöyle:

Süper Lig 9. hafta cuma maçları

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Süper Lig 9. hafta cuma maçları Cumartesi maçları

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

Süper Lig 9. hafta cuma maçları pazar maçları

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

Süper Lig 9. hafta cuma maçları Pazartesi maçları

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

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