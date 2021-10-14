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Spor Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Spor

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanacak maçla başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 10:13:00 -
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

16 Ekim Cumartesi:

13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

17 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Nef)

16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)

 

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