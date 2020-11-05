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Spor Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Spor

Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-05 09:13:27 -
Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 8. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, yarın Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)

8 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)

13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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