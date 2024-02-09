  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin’den Avrupa’ya gözdağı! Rusya’yı yenmek imkansız

Uzay misyonunda tarihi gün! Gezeravcı bugün Dünya’ya dönüyor: Tüm Türkiye o saate kilitlendi

Onay verildi! Arçelik, beyaz eşya ve ev aletleri devini satın alıyor

Ekrem İmamoğlu'nun 3 hizmeti soruldu, cevabı olay oldu! Aydın geçinen CHP'liler bakalım buna ne diyecek

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! 4 ilden daha kalabalık, tamı tamına 151 bin kişi yaşıyor

İflas eden Türk gıda devi satılıyor! Fiyatı 'Yok artık' dedirtti

Bir ilimizden 'petrol fışkırdı' haberini almamız an meselesi! 24 saatte 200 ton petrolden bahsediliyor

Limak Holding oraya giriyor! Onay resmen çıktı

İngilizler duyurdu: Türkiye'nin F-35 ihtiyacını sadece o uçak giderebilir

Marketlerde satış rekorları kıran Türk deterjan markasına soruşturma açıldı! Herkes şaşkın
Spor Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-09 10:52:00 -
Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta görev yapacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig’de 25. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Bugün
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23