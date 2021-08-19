Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
1. haftasını Trabzonspor'un lider kapattığı Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. İşte hangi programı...
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.
Gaziantep FK-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini Halil Umut Meler, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Hatayspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.
CUMA
20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
CUMARTESİ
19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan
21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk
PAZAR
19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
PAZARTESİ
19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek