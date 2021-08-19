  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İzmir'de boş arazide ceset bulundu!
İstanbul'da trafik kazası: Yaralılar var
Türkiye'nin çift kol nakli yapılan 5. hastası kollarını kullanacağı günü bekliyor
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

1. haftasını Trabzonspor'un lider kapattığı Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. İşte hangi programı...

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:08:00 -
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu.

Gaziantep FK-Beşiktaş maçını Ümit Öztürk, Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesini Halil Umut Meler, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray-Hatayspor maçını ise Hüseyin Göçek yönetecek.

CUMA

20.30 Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

CUMARTESİ

19.15 Kasımpaşa - GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19:15 Çaykur Rizespor - Vavacars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21:45 Aytemiz Alanyaspor - Altay: Mete Kalkavan

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş: Ümit Öztürk

PAZAR

19:15 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21:45 Fenerbahçe - Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21:45 Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

PAZARTESİ

19:15 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21:45 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay