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Spor Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 13:40:00 -
Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

İşte 2. haftanın karşılaşmaları ve hakemleri;

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan

21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk

22 Ağustos Pazar:

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

23 Ağustos Pazartesi:

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

 

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