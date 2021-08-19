Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.
İşte 2. haftanın karşılaşmaları ve hakemleri;
Yarın:
20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık
19.15 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay: Mete Kalkavan
21.45 Gaziantep-Beşiktaş: Ümit Öztürk
22 Ağustos Pazar:
19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
23 Ağustos Pazartesi:
19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek