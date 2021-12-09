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Spor Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:53:00 - 2021-12-09 12:54:07
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belirlendi.
Süper Lig’in 16. haftasında yarın, 11 Aralık Cumartesi, 12 Aralık Pazar ve 13 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın
20.00 Altay - Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar
13.30 Adana Demirspor - GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi
18.00 Sivasspor - Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

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